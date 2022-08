Covid | la nuova variante Centaurus potenzialmente più pericolosa Ecco lo studio italiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Lasarebbe più capace di aderire alle cellule del corpo umano, e dunquepiù. E potrebbe diventare dominante, rimpiazzando le altre Omicron. È quanto emerge da unodell’Università dell’Insubria sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni di Sars-CoV-2, pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine., loLa ricerca ha dimostrato che le mutazioni di Omicron(BA.2.75), la cosiddettaindiana, rendono il virus ancora più “adesivo” ai recettori delle nostre cellule rispetto alle precedenti varianti e, in particolare, a Omicron 5. Il lavoro è nato dalla stretta collaborazione tra Fabio Angeli, ...

Potrebbe diventare la responsabile di unaondata autunnale di- 19, la sottovariante BA.2.75 di Omicron originaria dell'India e nota come Centaurus. Lo indica la ricerca condotta in Italia, nell'Università dell'Insubria, e ...Potrebbe arrivare a giorni, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, lacircolare sull'isolamento dei positivi a- 19. Il documento dovrebbe portare a un alleggerimento delle regole. I tecnici del ministero della Salute stanno valutando la percorribilità, ...Quello che prima poteva rappresentare solo un sogno nel cassetto dopo il covid è diventato quasi una nuova prospettiva per guardare al futuro. Per questo la città metropolitana di Torino insieme ...Sono 505 i nuovi positivi al Coronavirus in Basilicata, su un totale di 1.561 tamponi. Non ci sono vittime nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica ...