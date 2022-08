Covid, isolamento positivi: le nuove regole in arrivo (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Potrebbe arrivare a giorni, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, la nuova circolare sull’isolamento dei positivi a Covid-19. Il documento dovrebbe portare a un alleggerimento delle regole. I tecnici del ministero della Salute stanno valutando la percorribilità, sulla base dei dati scientifici disponibili ad oggi, di misure come la riduzione della durata massima dell’isolamento a 15 o 10 giorni (dagli attuali 21) e soprattutto la possibilità per i positivi senza sintomi di non aspettare più 7 giorni – come attualmente previsto – per fare il tampone di fine isolamento, e se il test è negativo di tornare subito liberi. Sempre a quanto si apprende, si attende un parere prima di emanare nei prossimi giorni la circolare. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Potrebbe arrivare a giorni, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, la nuova circolare sull’dei-19. Il documento dovrebbe portare a un alleggerimento delle. I tecnici del ministero della Salute stanno valutando la percorribilità, sulla base dei dati scientifici disponibili ad oggi, di misure come la riduzione della durata massima dell’a 15 o 10 giorni (dagli attuali 21) e soprattutto la possibilità per isenza sintomi di non aspettare più 7 giorni – come attualmente previsto – per fare il tampone di fine, e se il test è negativo di tornare subito liberi. Sempre a quanto si apprende, si attende un parere prima di emanare nei prossimi giorni la circolare. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Covid, isolamento positivi: le nuove regole in arrivo
Adnkronos

(Adnkronos) – Potrebbe arrivare a giorni, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, la nuova circolare sull'isolamento dei positivi a Covid-19. Il documento dovrebbe portare a un alleggerimento delle regole. I tecnici del ministero della Salute stanno valutando la percorribilità, sulla base dei dati scientifici disponibili ad oggi, di misure come la riduzione della durata massima dell'isolamento a 15 o 10 giorni (dagli attuali 21) e soprattutto la possibilità per i positivi senza sintomi di non aspettare più 7 giorni – come attualmente previsto – per fare il tampone di fine isolamento, e se il test è negativo di tornare subito liberi. Sempre a quanto si apprende, si attende un parere prima di emanare nei prossimi giorni la circolare.