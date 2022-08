Covid, deciso calo del numero di positivi: a Bergamo si svuota la terapia intensiva (Di martedì 23 agosto 2022) Prosegue il calo dei contagi in Italia, ma si notano i primi segnali di stabilizzazione della curva epidemica. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 151.478 (-17,7% dai 184.051 del periodo precedente); media giornaliera 21.640 (da 26.293). Sale il rapporto positivi/tamponi medio: dal 15,03 % al 15,63%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che scendono dai 301 della scorsa agli attuali 255. Scende anche il numero dei pazienti in Area Covid, che passa da 7.504 a 6.516. In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 194 del periodo precedente agli attuali 153. In calo i decessi: nel periodo osservato sono stati 695 (853 nel precedente). I ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022) Prosegue ildei contagi in Italia, ma si notano i primi segnali di stabilizzazione della curva epidemica. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 151.478 (-17,7% dai 184.051 del periodo precedente); media giornaliera 21.640 (da 26.293). Sale il rapporto/tamponi medio: dal 15,03 % al 15,63%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda ildei ricoverati in, che scendono dai 301 della scorsa agli attuali 255. Scende anche ildei pazienti in Area, che passa da 7.504 a 6.516. In diminuzione anche ildei nuovi ingressi in T.I., che passa da 194 del periodo precedente agli attuali 153. Ini decessi: nel periodo osservato sono stati 695 (853 nel precedente). I ...

