Covid | 35 360 nuovi casi su 207 761 tamponi e altri 134 decessi | Ema | l' 1 9 valutazione dei vaccini aggiornati

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 35.360 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittim… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 35.360 casi e 134 morti - infoitinterno : Covid, 35.360 nuovi positivi e 134 morti nelle ultime 24 ore - telodogratis : Covid oggi Italia, 35.360 contagi e 134 morti: bollettino 23 agosto - iirpo : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: 35.360 casi e 134 morti -

In aumento il tasso di positività (17%). I guariti sono 50.209. Cala il numero dei ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ...MILANO " Sono 35.i nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 207.761 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 17%. Lo riporta il quotidiano bollettino sull'emergenza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 35.360 nuovi casi di coronavirus a fronte di 207.761 tamponi (il giorno precedente erano stati 10.418 su 63.188 test). Lo riporta il ministero della Salute, ...