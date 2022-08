Cottarelli | “Mi preoccupa la rinegoziazione del Pnrr proposta dal centrodestra | a cosa è mirata?”

(Di martedì 23 agosto 2022) “Mantenere buoni rapporti con l’Europa adesso è fondamentale, perché è dalle banche centrali che abbiamo ottenuto fondi. Il tema del gas porta l’Italia sicuramente in una situazione in autunno molto difficile. Miladeldel, a? Non ce l’hanno ancora detto”. Lo ha detto l’economista candidato con il partito democratico Carloche ha dato un contributo al programma di +Europa presentato oggi nella sede ufficiale in via Santa Caterina da Siena a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

KaimanLord : @TgLa7 @luigidimaio @msgelmini @Maurizio_Lupi @lauraravetto @ProfMBassetti @La7tv @paolocelata @DeAngelis_tw… - TSankara8 : @Misurelli77 Più che la ricerca del colpevole mi preoccupa la scure di #Cottarelli che si abbatterà sui pochi servi… - alfadixit : @MT_Meli_ La destra punta sul Pregiudicato, la Coatta, il Felpa e altro ciarpame e questa si preoccupa di Cottarelli. -

RaiNews

Silvio Berlusconi vuole ripresentarsi al Senato, il Pd e +Europa puntano su Carlo, SI e ... Il sondaggio che darebbe Iv - Azione al 4% 'non mi- ha detto in mattinata Calenda - . ...sarà candidato nel nord, sia nell'uninominale sia nel proporzionale, abbiamo intenzione ... Il sondaggio che darebbe Iv - Azione al 4% "non mi. Il 4% ce lo dà il sondaggista del Pd ... Letta su Meloni: "Tenta di incipriarsi, ma è difficile". La replica: "Misogino" - Conte: “Eravamo disponibili all'appoggio esterno a Draghi” - Conte: “Eravamo disponibili all'appoggio esterno a Draghi” Quindi, come dichiarato alla sua intervista a Il Riformista, «i due partiti, se in lista unica potrebbero potnzialmente superare il 10%» E c'è la possibilità concreta che il Terzo polo possa puntare a ...Letta: 'Meloni cerca di incipriarsi e cambiare'. La replica: 'Io credibile, no lezioni dal Pd'. Conte: 'Andremo da soli' ...