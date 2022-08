‘Costruiamo Paesaggi’ | il festival dell’arte di Casacalenda

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Fino al 28 agosto a(Cb), nel Molise, è in scenaPaesaggio’, la prima edizione deldelle arti curato da Tiziana Tozzi e Massimo Palumbo e promosso dall’associazione culturale Kalenarte che ha ‘invaso’ per tutto il mese i territori del Maack, il bellissimo museo all’aperto della cittadina in provincia di Campobasso. Dal Monte fino a raggiungere Terravecchia passando per Fonte Pompa e viceversa, hanno preso vita appuntamenti d’arte, laboratori, concerti, degustazioni diVino, esposizioni, presentazioni di libri e visite guidate. Tutto questo per favorire la partecipazione di più realtà possibili e per promuovere la cultura del contemporaneo nel territorio molisano. Trent’ anni ed oltre di Kalenarte, hanno permesso la realizzazione delle istallazioni nel nucleo urbano e nel territorio ...