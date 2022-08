Cos’è la dieta Sirtfood, seguita da Adele e tante altre celebrità (Di martedì 23 agosto 2022) Perdere peso rapidamente nutrendosi in modo sano. E’ questa la promessa della Sirtfood diet, o dieta Sirt, ideata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, che ha già conquistato una folta schiera di celebrità, tra cui Adele, Pippa Middleton e il pugile David Haye. Il Sirtfood si basa sul consumo di tutti quegli alimenti che attivano le sirtuine (da qui il nome della dieta), proteine in grado di bruciare grassi, regolare il metabolismo e rallentare il processo di invecchiamento delle cellule. Le sirtuine inoltre contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue e a regolare la pressione sanguigna. Quali sono i cibi Sirt?Gli alimenti su cui si basa questa dieta, ovvero quelli che attivano le sirtuine sono cioccolato fondente (con almeno l’85% ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Perdere peso rapidamente nutrendosi in modo sano. E’ questa la promessa delladiet, oSirt, ideata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, che ha già conquistato una folta schiera di, tra cui, Pippa Middleton e il pugile David Haye. Ilsi basa sul consumo di tutti quegli alimenti che attivano le sirtuine (da qui il nome della), proteine in grado di bruciare grassi, regolare il metabolismo e rallentare il processo di invecchiamento delle cellule. Le sirtuine inoltre contribuiscono ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue e a regolare la pressione sanguigna. Quali sono i cibi Sirt?Gli alimenti su cui si basa questa, ovvero quelli che attivano le sirtuine sono cioccolato fondente (con almeno l’85% ...

