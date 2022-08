"Cosa dicono di Giorgia Meloni all'estero". Gomez, voci dalle sacre stanze: cambia il quadro | Video (Di martedì 23 agosto 2022) "Cosa pensano a livello internazionale di Giorgia Meloni". Il retroscena di Peter Gomez, in collegamento con In Onda su La7, è velenoso ma involontariamente è una promozione per la leader di Fratelli d'Italia sulla strada di Palazzo Chigi. "Possibile che possa esserci un veto, che la Meloni sia ora la frontwoman e poi sostituita con qualcun altro, magari Crosetto che è qui?", chiede Luca Telese, prospettando l'ipotesi di un "no" calato dall'alto alla Meloni premier. Mentre Guido Crosetto, anche lui in collegamento, scuote la testa sconcertato, il direttore del Fattoquotidiano.it incalza. "Lo ritengo improbabile - esordisce Gomez -. Se i sondaggi hanno un senso, la Meloni prenderà il doppio dei voti dei suoi compagni di partito. E' stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) "pensano a livello internazionale di". Il retroscena di Peter, in collegamento con In Onda su La7, è velenoso ma involontariamente è una promozione per la leader di Fratelli d'Italia sulla strada di Palazzo Chigi. "Possibile che possa esserci un veto, che lasia ora la frontwoman e poi sostituita con qualcun altro, magari Crosetto che è qui?", chiede Luca Telese, prospettando l'ipotesi di un "no" calato dall'alto allapremier. Mentre Guido Crosetto, anche lui in collegamento, scuote la testa sconcertato, il direttore del Fattoquotidiano.it incalza. "Lo ritengo improbabile - esordisce-. Se i sondaggi hanno un senso, laprenderà il doppio dei voti dei suoi compagni di partito. E' stata ...

