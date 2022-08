Corriere dello Sport – c’è Grillitsch svincolato E Belotti…

Leggi su justcalcio

(Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-23 09:27:00 Arrivano conferme dal: ROMA – Un groppo in gola. Amarezza, sconforto, rabbia. Gini Wijnaldum ha perso il sorriso che lo aveva accompagnato sin dal primo giorno la sua avventura romana. Il crac per quel contrasto sfortunato con un compagno ha allontanato il suo debutto da titolare al quale Mourinho stava pensando. Questi sono giorni d’attesa per l’olandese. Domenica gli hanno immobilizzato la tibia destra fratturata con una doccia gessata, ieri il giocatore è tornato a casa, in attesa di una decisione. Che non può prendere da solo: mentre il Psg e la Nazionale olandese sono d’accordo nel far operare subito Wijnaldum presso la clinica Villa Stuart, la Roma ha preso tempo su indicazione di Friedkin, che vuole aspettare il parere del suo ortopedico di fiducia, il professor Georg Ahlbäumer della ...