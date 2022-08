Coronavirus | i dati | 35 360 nuovi contagi e 134 morti Tasso di positività al 17% con 207 761 tamponi

(Di martedì 23 agosto 2022) Sono 35.360 icasi die 134 iin 24 ore, secondo idel ministero della Salute sulla situazione delo. I numeri sono il frutto di 207.761processati, molecolari e antigenici. Ildiè pari al 17%. Calano i ricoveri negli ospedali italiani: rispetto a ieri, nelle terapie intensive c’è un paziente in meno, mentre nei reparti ordinari la diminuzione è di 138 ricoveri. In totale sono 254 i ricoverati in area critica, 6.378 nei reparti ordinari. Ecco i numeri di sette giorni fa: 8.944 casi, 70 vittime. Ildiera in calo al 14%, ma era il risultato di un numero molto ridotto di, 63.549. L'articolo proviene da Il Fatto ...

NapoliFCNews : Coronavirus – Il bollettino della Protezione Civile: i dati di oggi 2 giugno #Napoli #SSCNapoli #SSCN - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie. Oggi in Italia altri 35.360 casi e 134 morti: I dati del ministero della Sanità elabor… - quotidianopiem : Coronavirus COVID-19 Piemonte: i dati del 23 agosto 2022: +2327 nuovi casi, 1 decesso - stranifattinews : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 23 agosto 2022 - PatimoStefano : Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 23 agosto 2022 -

Puglia News 24

BollettinoItalia 23 agosto/Min. Salute: positività al 16.5% Per Giovanni Maga , direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Car, non è però semplice un confronto tra Stati, "...BOLLETTINOITALIA: LE ULTIME NOTIZIE In attesa di conoscere idel bollettinoItalia di oggi, andiamo a leggere le parole di Sileri su Libero nella giornata di ieri. Il ... Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 23 agosto 2022 (Adnkronos) – Sono 35.360 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.629.123 (+8.589).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 528.309 (+2.408) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri ...