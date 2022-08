Coronavirus, casi in aumento in Italia: oltre 35 mila nuovi positivi e 134 decessi (Di martedì 23 agosto 2022) Segnali di risalita per la curva epidemica in Italia , dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 35.360, contro i 10.418 di ieri ma soprattutto gli 8.944 di martedì... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 agosto 2022) Segnali di risalita per la curva epidemica in, dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta. Inelle ultime 24 ore sono 35.360, contro i 10.418 di ieri ma soprattutto gli 8.944 di martedì...

palermo24h : Coronavirus Sicilia, 2478 casi e 26 vittime ma i ricoveri scendono - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Coronavirus, ultime notizie. Oggi in Italia altri 35.360 casi e 134 morti: I dati del ministero della Sanità elaborati su… - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 752891 attualmente positivi a test (-14186 in un giorno) con 174931 decessi (134) e 20769220… - cinziasams : RT @RaiNews: Segnali di risalita per la curva epidemica in Italia, dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta. I nuovi casi nelle ultime… - infoitinterno : Coronavirus, casi in aumento in Italia: oltre 35 mila nuovi positivi e 134 decessi -