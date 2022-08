Coronavirus, 134 morti e 35.360 nuovi casi. Il tasso di positività è al 17,0% (Di martedì 23 agosto 2022) Il bollettino del 23 agosto 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi legati al Coronavirus è arrivato a 134, ieri sono stati 75. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia è arrivato così a 174.931. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile fissa il numero di contagi a 35.360 nelle ultime 24 ore. Al momento sono 752.091 le persone positive in tutto il Paese. La situazione negli ospedali In tutta Italia ci sono 6.378 persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani. 254 pazienti sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, qui nelle ultime 24 ore gli ingressi sono stati 25. Il numero dei pazienti in isolamento domiciliare è arrivato a 745.459. Tamponi e tasso di positività Sempre nelle ultime 24 ore sono stati fatti 207.761 tamponi. Il tasso di ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Il bollettino del 23 agosto 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi legati alè arrivato a 134, ieri sono stati 75. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia è arrivato così a 174.931. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile fissa il numero di contagi a 35.360 nelle ultime 24 ore. Al momento sono 752.091 le persone positive in tutto il Paese. La situazione negli ospedali In tutta Italia ci sono 6.378 persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani. 254 pazienti sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, qui nelle ultime 24 ore gli ingressi sono stati 25. Il numero dei pazienti in isolamento domiciliare è arrivato a 745.459. Tamponi ediSempre nelle ultime 24 ore sono stati fatti 207.761 tamponi. Ildi ...

