Contagi di oggi: il bollettino del 23 agosto (Di martedì 23 agosto 2022) Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 23 agosto 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i Contagi da Covid-19 in Italia sono 35.360 mentre 134 sono i morti. I dimessi e i guariti sono 50.209. Lo riporta Tgcom24. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-1) e i ricoveri nei reparti Covid (-138). In aumento il tasso di positività che è pari al 17,0% (+0,5%). In totale sono 254 i ricoverati in area critica, 6.378 nei reparti ordinari. Salgono invece a 140.194.979 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in totale.

