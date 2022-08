Consigli Fantacalcio 3^ giornata di Serie A: Kim la certezza in difesa, sorpresa Malinovskyi a centrocampo (Di martedì 23 agosto 2022) Consigli Fantacalcio 3.a giornata, torna in campo la Serie A. La terza giornata di campionato partirà venerdì 26 agosto con due anticipi: alle 18.30 è in programma Monza-Udinese e alle 20.45... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 23 agosto 2022)3.a, torna in campo laA. La terzadi campionato partirà venerdì 26 agosto con due anticipi: alle 18.30 è in programma Monza-Udinese e alle 20.45...

DiMarzio : #SerieA, #Fantacalcio - Sono tanti gli infortunati: come gestirli? - Pall_Gonfiato : Consigli #Fantacalcio 3^ giornata di Serie A: Kim la certezza in difesa, sorpresa Malinovskyi a centrocampo - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DiMarzio: #SerieA, #Fantacalcio - Sono tanti gli infortunati: come gestirli? - Fantacalcio : H15:00 LIVE! 'CampionChilling', consigli asta Fantacalcio post 2^ giornata | Barak, Malinovskyi, Gosens: chi prende… - Fantacalcio : Asta Fantacalcio: 5 trappole da evitare -