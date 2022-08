Conferenza sulla Crimea, Erdogan: «Mosca la restituisca all’Ucraina». Draghi: «L’Italia continuerà a sostenere Kiev» (Di martedì 23 agosto 2022) «La restituzione della Crimea all’Ucraina, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale». È il contenuto del videomessaggio indirizzato ai partecipanti al Summit della Piattaforma di Crimea dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta l’agenzia di stampa Anadolu, sottolineando l’importanza, per la sicurezza regionale e globale, della «protezione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’unità politica dell’Ucraina». August 23, 2022 Parole, quelle del presidente turco, pienamente in linea con quelle espresse dal folto consesso di leader occidentali intervenuti in queste ore alla Conferenza. A cominciare dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, per il quale «L’inverno si avvicina e sarà duro, ci troviamo davanti a una ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) «La restituzione della, di cui è una parte inseparabile, è essenzialmente un requisito del diritto internazionale». È il contenuto del videomessaggio indirizzato ai partecipanti al Summit della Piattaforma didal presidente turco Recep Tayyip. Lo riporta l’agenzia di stampa Anadolu, sottolineando l’importanza, per la sicurezza regionale e globale, della «protezione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’unità politica dell’Ucraina». August 23, 2022 Parole, quelle del presidente turco, pienamente in linea con quelle espresse dal folto consesso di leader occidentali intervenuti in queste ore alla. A cominciare dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, per il quale «L’inverno si avvicina e sarà duro, ci troviamo davanti a una ...

