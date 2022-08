(Di martedì 23 agosto 2022) È un Occidente compatto nel sostegno incondizionato ale nell’opposizione a qualsiasi rivendicazione di dominio russo inquello che in queste ore sta animando il secondo summit. «si avvicina e, ci troviamo davanti a una guerra di attrito dovechiave la forza di volontà e la logistica: dobbiamoperché un’Ucraina forte e sovrana è garanzia di sicurezza per l’Alleanza Atlantica». Ha esordito così il segretario generale della Nato Jens, per il quale Putin «si è sbagliato» a pensare «di poter abbatteree le sue forze armate, dividendo la comunità internazionale.ha ...

Intervenendo allapenisola annessa da Mosca Mario Draghi si è detto d'accordo con Zelensky: "L'occupazione della Crimea è illegale" Aprendo il secondo summit della Piattaforma di Crimea Volodymyr ...Lo ha detto il presidente polacco Andrei DUDA allaCrimea. "L'inverno si avvicina e sarà duro, ci troviamo davanti a una guerra di attrito dove sarà chiave la forza di volontà e la ... Conferenza sulla Crimea, Draghi: «L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina». Stoltenberg: «L’inverno sarà duro» Draghi a testa bassa contro Putin: “L'occupazione della Crimea è stata un atto illegale, siamo preoccupati per i diritti umani e per la minoranza tatara" ...Il premier italiano Mario Draghi è intervenuto alla conferenza per la Crimea in corso in Ucraina, ribadendo il suo sostegno al governo di Kiev e sollevando preoccupazioni sulla situazione della popola ...