Condanna per il proprietario del cane che morde una minore (Di martedì 23 agosto 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, merita la Condanna il proprietario del pastore tedesco che uscendo dal recinto si avvicina a una bambina e la morde . Leggi su studiocataldi (Di martedì 23 agosto 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, merita laildel pastore tedesco che uscendo dal recinto si avvicina a una bambina e la

enpaonlus : «I miei cani avvelenati con il pesticida, aiutatemi a scoprire chi è stato» Chi sa parli! Portiamo in Tribunale que… - enpaonlus : Uccidono una cicogna, un video incastra due persone: “Atto crudele e senza motivazioni” - La Stampa - Grazie ai Car… - enpaonlus : Incendio ad Ostia: 29enne dà fuoco all'ingresso di un appartamento ed uccide due cani. Arrestato. Per questo delinq… - Sabrina00297634 : RT @enpaonlus: Cane chiuso nella grata piena d'acqua: un cagnolino lo trova e 'guida' i vigili del fuoco - Teramo - Il Centro - Grazie ai ?… - Ada32016514Ada : RT @enpaonlus: Lascia il cane in macchina sotto il sole cocente: denunciata la proprietaria. Confidiamo in una condanna esemplare per quest… -