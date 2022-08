Concorso Inail per medici e infermieri: requisiti, domanda e data di scadenza (Di martedì 23 agosto 2022) Assunzione di medici e infermieri. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di 170 figure professionali da destinare a varie sedi dell’Inail per gli infortuni e malattie sul lavoro. Si tratta di assunzioni che avverranno per titoli e colloqui di 97 medici dirigenti di primo livello e 75 infermieri professionali con un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. Leggi anche: Assunzioni ATAC, cercasi autisti per trasporto pubblico: come candidarsi Come fare domanda Si tratta del potenziamento delle risorse umane così come previsto dal decreto Sostegni-ter. Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono compilare e inoltrare la domanda per via telematica attraverso il portale Inail.Può utilizzare solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Assunzione di. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di 170 figure professionali da destinare a varie sedi dell’per gli infortuni e malattie sul lavoro. Si tratta di assunzioni che avverranno per titoli e colloqui di 97dirigenti di primo livello e 75professionali con un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. Leggi anche: Assunzioni ATAC, cercasi autisti per trasporto pubblico: come candidarsi Come fareSi tratta del potenziamento delle risorse umane così come previsto dal decreto Sostegni-ter. Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono compilare e inoltrare laper via telematica attraverso il portale.Può utilizzare solo ...

CorriereCitta : Concorso Inail per medici e infermieri: requisiti, domanda e data di scadenza - concorsando_it : Concorso INAIL Infermieri 2022 – bando da 75 posti – Per laureati - EdizioniSimone : ?? Concorso INAIL Infermieri 2022, bando da 75 posti. Titoli e prova orale Nuove assunzioni di infermieri a tempo de… - ServiziAlLavoro : INAIL, in arrivo due concorsi per infermieri e medici a tempo determinato - BlogSicilia Il 22 agosto l'INAIL pubbli… -