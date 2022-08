Concorso Centri Impiego Lazio, 544 posti: come fare domanda (Di martedì 23 agosto 2022) Bandito un nuovo Concorso Centri Impiego Lazio per l’assunzione di 544 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l’Impiego e le politiche attive del lavoro. I posti messi a disposizione sono aperti sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati, e sono distribuiti per profilo professionale come di seguito: 295 posti di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D a tempo pieno ed indeterminato per i Centri per l’Impiego; 249 posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Centri per l’Impiego. Le domande di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 agosto 2022) Bandito un nuovoper l’assunzione di 544 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento deiper l’e le politiche attive del lavoro. Imessi a disposizione sono aperti sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati, e sono distribuiti per profilo professionaledi seguito: 295di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D a tempo pieno ed indeterminato per iper l’; 249di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per iper l’. Le domande di ...

ServiziAlLavoro : Istituto Zooprofilattico, a Palermo 20 assunzioni per collaboratori e ricercatori - BlogSicilia Anche la Regione La… - ServiziAlLavoro : Concorso Nue Regione Lazio, 40 operatori del 112 | LeggiOggi Nuovi posti di lavoro per i candidati in possesso di d… - GloriaSartorio : RT @circuitolavoro: Concorso Regione Lazio Centri per l’Impiego: 544 posti disponibili per diplomati e laureati - - ServiziAlLavoro : Notizie Regione Lazio Concorso , Comunicati stampa Regione Lazio Concorso - NellaNotizia ... servizi per il lavoro,… - circuitolavoro : Concorso Regione Lazio Centri per l’Impiego: 544 posti disponibili per diplomati e laureati -… -