Come cambiano gli equilibri energetici e geopolitici dopo la scoperta del maxi giacimento di gas a Cipro (Di martedì 23 agosto 2022) dopo la scoperta nelle acque di Cipro dei nuovi giacimenti nel blocco 6 da parte di Eni e Total, che seguono quelli di Zohr e Nohr in Egitto del 2015, si apre una nuova fase geopolitica per Nicosia, oltre che per Atene e Bruxelles. C’è infatti la possibilità concreta di bypassare le forniture russe, ma questo è possibile solo se il gas di tre giacimenti verrà convogliato tramite le necessarie infrastrutture (gasdotto Eastmed). Inoltre si può così aprire un tavolo con la Turchia senza la spada di Damocle dei ricatti del presidente turco Erdogan. Punto di partenza Ankara: quest’ultima ha recentemente annunciato alcune scoperte di gas nel Mar Nero, ma si tratta di piccoli giacimenti che non influiscono sul fabbisogno generale e che non sono paragonabili per volumi e qualità a quelli in cui operano colossi Come Eni, Total, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)lanelle acque didei nuovi giacimenti nel blocco 6 da parte di Eni e Total, che seguono quelli di Zohr e Nohr in Egitto del 2015, si apre una nuova fase geopolitica per Nicosia, oltre che per Atene e Bruxelles. C’è infatti la possibilità concreta di bypassare le forniture russe, ma questo è possibile solo se il gas di tre giacimenti verrà convogliato tramite le necessarie infrastrutture (gasdotto Eastmed). Inoltre si può così aprire un tavolo con la Turchia senza la spada di Damocle dei ricatti del presidente turco Erdogan. Punto di partenza Ankara: quest’ultima ha recentemente annunciato alcune scoperte di gas nel Mar Nero, ma si tratta di piccoli giacimenti che non influiscono sul fabbisogno generale e che non sono paragonabili per volumi e qualità a quelli in cui operano colossiEni, Total, ...

fattoquotidiano : Come cambiano gli equilibri energetici e geopolitici dopo la scoperta del maxi giacimento di gas a Cipro - Gelsomi34924552 : @repubblica Ma chissenefrega.. Cambia uomo come si cambiano le mutande..quindi non è una novità - cristianik1 : @NicoSantoro70 Cambiano a seconda della luce, come tutti gli occhi chiari - ChristianeF17 : RT @Assenzioverde1: Come cambiano le cose, quando smetti di idealizzarle. - essaili_ej : RT @Er_Libanese7: @umbasdeez Ero come te, avevo piena fiducia in lui, ma la fiducia cieca non è mai giusta. I tempi cambiano, si va avanti,… -