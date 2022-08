infoitcultura : Colleferro. Torna, al Parco del Castello, il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale. Sabato 27 Agosto alle ore… -

Cronache Cittadine

Un evento gratuito cheper mostrare il meglio di strutture secolari dimenticate, ma tutt'ora dal grande fascino e ...San Paolo Villa del Cardinale a Rocca di Papa Città Morandiana a...il Carpineto Romano Buskers Festival , un tripudio di funamboli, giocolieri, artisti di strada,...Carpineto Romano dalla capitale si segue l'autostrada Roma - Napoli con uscita(da Nord)... Colleferro. Torna, al Parco del Castello, il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale. Sabato 27 Agosto alle ore 21 in scena “Le Done de Casa Soa” di Carlo Goldoni P rosegue l’azione dei militari del Comando della Compagnia di Colleferro impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettivi ...E’ ancora in condizioni gravi Davide Ferrerio, il giovane bolognese è finito in coma farmacologico dopo essere stato brutalmente pestato da un coetaneo a Crotone mentre era in vacanza. Ieri, lunedì 22 ...