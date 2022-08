Classifica marcatori Liga 2022 23 | chi sarà il nuovo Pichichi?

(Di martedì 23 agosto 2022)/23: l’elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo Chiildella/23? Lo scorso anno per la prima volta in carriera Karim Benzema si è laureato re dei bomber del campionato spagnolo con 27 gol.: il fuoriclasse francese del Real Madrid si è così aggiudicato il Trofeoprecedendo l’attaccante del Celta Vigo Iago Aspas (18 reti) e il compagno di squadra Vinicius Junior con l’attaccante dell’Espanyol Raúl de Tomás (17 reti). Tutta la LaSantander è solo su DAZN. Attiva Ora Il premio è messo in palio ogni anno dal quotidiano Marca. La denominazione del trofeo, istituito ...

zazoomblog : Classifica marcatori Premier League 2022-2023: i bomber del campionato inglese - #Classifica #marcatori #Premier - settalese : RT @ColucciLc: @settalese Aggiornata la classifica marcatori di tutti i tempi della @settalese : evidenziati gli unici 2 calciatori ancora… - paoloangeloRF : Salah raggiunge una leggenda dei Reds. CLASSIFICA - Max1969Av : Classifica marcatori. - VitoL526 : RT @spallettismoo: RT se ci sono due giocatori della tua squadra nei primi posti della classifica marcatori! -

Sky Sport

È in testa allacon Rebic Juventus - Real Madrid: Vlahovic e Di Maria, prove d'intesa aspettando Pogba precedente successiva Lunedì 15 Agosto 2022 - 20:45 Juventus 3 Fine 0 ...... vincendo una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e lanel 2015/16, anno in cui fissa il record di trentasei reti Serie A, la classifica marcatori 2022-2023: Kvaratskhelia al comando CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Chiusa la seconda giornata di campionato si inizia a delineare anche la classifica capocannonieri. In testa il nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia con ...L'avvio super del georgiano del Napoli non passa inosservato tra i bookmaker: le quote per il capocannoniere in Serie A, Kvara tra i top ten ...