Cina, la censura si abbatte anche sui Minions: cambiata la scena finale (Di martedì 23 agosto 2022) La censura cinese si abbatte anche sui cartoon: pur di inviare un messaggio sociale più conciliante, Pechino ha modificato il finale del film d'animazione "Minions: The Rise of Gru" , in modo che il ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 agosto 2022) Lacinese sisui cartoon: pur di inviare un messaggio sociale più conciliante, Pechino ha modificato ildel film d'animazione ": The Rise of Gru" , in modo che il ...

fisco24_info : In Cina la censura si abbatte anche sui Minions: Modificato il finale del cartoon, polemiche sui social - CinaOggi : La Cina cambia il finale del film dei Minions - badtasteit : #Minions2:ComeGrudiventa cattivissimo, in Cina il finale del film è stato modificato - fisco24_info : Esce in Cina l'ultimo 'Cattivissimo me', ma cambia il finale: (Adnkronos) - La censura ha sostituito la scena di co… - TyriannKami : @TerenasIII (1) Travisando Popper: '[...] se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco… -