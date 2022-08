Cina | la censura si abbatte anche sui Minions | cambiata la scena finale

(Di martedì 23 agosto 2022) Lacinese sisui cartoon: pur di inviare un messaggio sociale più conciliante, Pechino ha modificato ildel film d’animazione ": The Rise of Gru" , in modo che il...

La pellicola cambia il suo epilogo proponedo una versione più 'edificante' (Attenzione: spoiler) La censura cinese non risparmia nemmeno i Minions e riscrive il finale dell'ultima pellicola nella quale i pupazzetti gialli sono protagonisti. Nella versione del cartoon (in Italia intitolato 'Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo'), Pechino ha modificato il finale del film d'animazione in modo che il personaggio principale venga catturato e punito per i suoi crimini, invece di sfuggire alla giustizia come nella versione originale.