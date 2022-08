Ciclismo: Vuelta, Roglic vince la 4/a tappa e conquista la leadership della classifica (Di martedì 23 agosto 2022) Laguardia, 23 ago. -(Adnkronos) - Primoz Roglic vince la quarta tappa della Vuelta, 152 km da Vitoria a Laguardia e conquista la maglia di leader della corsa. Lo sloveno della Jumbo-Visma si impone davanti al danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e allo spagnolo Enric Mas (Movistar). Domani quinta frazione, da Irun a Bilbao, 187 km. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Laguardia, 23 ago. -(Adnkronos) - Primozla quarta, 152 km da Vitoria a Laguardia ela maglia di leadercorsa. Lo slovenoJumbo-Visma si impone davanti al danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo) e allo spagnolo Enric Mas (Movistar). Domani quinta frazione, da Irun a Bilbao, 187 km.

