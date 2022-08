Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: l’Australia rimanda le sue convocazioni. Due atleti hanno fatto ricorso (Di martedì 23 agosto 2022) Le convocazioni dell’Australia, per il Mondiale di Ciclismo 2022, che gli oceanici ospiteranno in casa, dal 18 al 25 settembre prossimi sulle strade di Wollongong, sono state rinviate. Come riporta Spazio Ciclismo infatti, Jesse Korf, direttore generale esecutivo di AusCycling, ha informato i media che a seguito della selezione due atleti hanno legittimamente presentato ricorso contro l’esclusione dalla nazionale. “I Mondiali – ha affermato Korf – sono un evento di punta nel calendario delle gare e la competizione per i posti nella nostra squadra è forte. Due atleti hanno presentato ricorso, come è loro diritto, e daremo al processo il tempo necessario”. “Dirameremo – ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Ledel, per il Mondiale di, che gli oceanici ospiteranno in casa, dal 18 al 25 settembre prossimi sulle strade di, sono state rinviate. Come riporta Spazioinfatti, Jesse Korf, direttore generale esecutivo di AusCycling, ha informato i media che a seguito della selezione duelegittimamente presentatocontro l’esclusione dalla nazionale. “I– ha affermato Korf – sono un evento di punta nel calendario delle gare e la competizione per i posti nella nostra squadra è forte. Duepresentato, come è loro diritto, e daremo al processo il tempo necessario”. “Dirameremo – ...

