Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: Campenaerts e De Lie non potranno rispondere alla convocazione del Belgio (Di martedì 23 agosto 2022) All’inizio dei Mondiali di Ciclismo 2022 di Wollongong (18-25 settembre) manca sempre di meno, eppure gli intrecci fra calendario e strada non rendono semplicissima la questione iridata per alcuni corridori. Per esempio il Belgio: secondo quanto riportato dal media locale Het Laatste Niuews, Victor Campenaerts e Arnaud de Lie sarebbero infatti impossibilitati a rispondere all’eventuale convocazione della propria nazionale a causa della situazione in seno alla Lotto-Soudal. Ma da dove nasce questa situazione? La compagine belga del World Tour rischia la retrocessione, dal momento che non ha raccolto abbastanza punti per stare in alto nella classifica a squadre del World Tour. Al momento è 19esima e quindi “in posizione di caduta” ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) All’inizio deididi(18-25 settembre) manca sempre di meno, eppure gli intrecci fra calendario e strada non rendono semplicissima la questione iridata per alcuni corridori. Per esempio il: secondo quanto riportato dal media locale Het Laatste Niuews, Victore Arnaud de Lie sarebbero infatti impossibilitati aall’eventualedella propria nazionale a causa della situazione in senoLotto-Soudal. Ma da dove nasce questa situazione? La compagine belga del World Tour rischia la retrocessione, dal momento che non ha raccolto abbastanza punti per stare in alto nella classifica a squadre del World Tour. Al momento è 19esima e quindi “in posizione di caduta” ...

zazoomblog : Ciclismo Mondiali Wollongong 2022: l’Australia rimanda le sue convocazioni. Due atleti hanno fatto ricorso -… - zazoomblog : Ciclismo Elia Viviani: “Farò i Mondiali su pista non su strada. Per la madison bisogna fare di più” - #Ciclismo… - CorriereRomagna : Ciclismo su pista, Anniballi, Bolognesi, Pepoli, Zanzi ai Mondiali - - AndySportNews : Usciti gli orari dei mondiali di ciclismo @wollongong2022 #Australia Gli orari delle gare femminili (pronti a leva… - RSIsport : ????????? Filippo Colombo tra i convocati ai Mondiali di Mountain Bike che si terranno a Les Gets -