Ciclismo, Jonas Vingegaard: “Ho ripreso ad allenarmi, punto Il Lombardia” (Di martedì 23 agosto 2022) Vincere il Tour de France è un’impresa straordinaria, ma lascia anche strascichi sia sul piano fisico e soprattutto mentale. Lo sa bene Jonas Vingegaard, assoluto protagonista dell’edizione appena trascorsa, che sta cercando ancora di recuperare dopo il trionfo in quel di Parigi. Il danese non è ancora torna alle corse, bloccato ancora da una condizione non ottimale. Dopo il Tour de France, infatti, Vingegaard non è praticamente mai riuscito a staccare, rimanendo coinvolto nel calderone di eventi ed interviste che si sono venute a creare dopo il successo alla Grand Boucle. Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022: l’Australia rimanda le sue convocazioni. Due atleti hanno fatto ricorso In un’intervista al canale televisivo danese Tv 2, il corridore della Jumbo Visma ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Vincere il Tour de France è un’impresa straordinaria, ma lascia anche strascichi sia sul piano fisico e soprattutto mentale. Lo sa bene, assoluto protagonista dell’edizione appena trascorsa, che sta cercando ancora di recuperare dopo il trionfo in quel di Parigi. Il danese non è ancora torna alle corse, bloccato ancora da una condizione non ottimale. Dopo il Tour de France, infatti,non è praticamente mai riuscito a staccare, rimanendo coinvolto nel calderone di eventi ed interviste che si sono venute a creare dopo il successo alla Grand Boucle., Mondiali Wollongong 2022: l’Australia rimanda le sue convocazioni. Due atleti hanno fatto ricorso In un’intervista al canale televisivo danese Tv 2, il corridore della Jumbo Visma ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla ...

OA_Sport : Doppio colpo per la Jumbo-Visma di Jonas Vingegaard e Primoz Roglic - Eurosport_IT : Il re del Tour de France non ci sarà ai Mondiali ?????? #Ciclismo | #Vingegaard | #Mondiali - theshieldofspo1 : Il danese sarà assente ai campionati del Mondo. #TSOS #JumboVisma #JonasVingegaard #Vingegaard #Wollongong2022… - zazoomblog : Ciclismo Jonas Vingegaard non parteciperà ai Mondiali di Wollongong 2022 - #Ciclismo #Jonas #Vingegaard -