Ciclismo, Elia Viviani: “Farò i Mondiali su pista, non su strada. Per la madison bisogna fare di più” (Di martedì 23 agosto 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente Elia Viviani fresco dell’oro continentale nell’eliminazione alla rassegna europea di Monaco 2022, un oro che vale doppio visto la grande fatica che il veronese ha fatto al mattino correndo anche la prova su strada (convocato pochi giorni prima in sostituzione a Giacomo Nizzolo, ndr). Finita la prova in linea infatti Elia è salito sul bus della Nazionale, ha fatto la doccia e poi la riunione per esaminare la corsa conclusa da poco, rientrato in hotel un bel massaggio e un’ora prima della gara in pista è arrivato al velodromo. Insomma Elia insieme al suo staff ha gestito nel migliore dei modi le cinque ore che separavano le due prove. Europei su strada e su pista nello stesso giorno, cinque ore in cui si doveva ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamentefresco dell’oro continentale nell’eliminazione alla rassegna europea di Monaco 2022, un oro che vale doppio visto la grande fatica che il veronese ha fatto al mattino correndo anche la prova su(convocato pochi giorni prima in sostituzione a Giacomo Nizzolo, ndr). Finita la prova in linea infattiè salito sul bus della Nazionale, ha fatto la doccia e poi la riunione per esaminare la corsa conclusa da poco, rientrato in hotel un bel massaggio e un’ora prima della gara inè arrivato al velodromo. Insommainsieme al suo staff ha gestito nel migliore dei modi le cinque ore che separavano le due prove. Europei sue sunello stesso giorno, cinque ore in cui si doveva ...

svelociclismo : Elia Viviani in pista agli European Championships 2022 #ciclismo #cycling #EuropeanChampionships2022 #EliaViviani… - Daccordissimo52 : @MichGPS Allora non l'ho notato solo io (!) Su Rai uno ieri ed oggi non hanno citato l'Oro delle due magnifiche rag… - robibenelli : CICLISMO SU PISTA - Dopo la splendida vittoria di Elia Viviani nell'eliminazione, l'Italia festeggia il secondo oro… - News24_it : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini sottotono nella Madison, l'Italia chiude ter… - News24_it : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini in pista per la Madison dopo l'oro al femmin… -