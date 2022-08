Christian De Sica alla “quarta amante” | “Ma chi te vo | chi te conosce”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 23 agosto 2022) Gaia Nanni ha cercato solo un modo per farsi pubblicità parlando di “” di Deo nella sua intervista ha voluto fare solo capire che a lei non piacciono i film diDe? Di certo quello dell’attrice è stato un commento poco carino nei confronti dell’attore e regista. Ovvia la risposta di lui che ha addirittura riportato tutto sul suo profilo social.Dequesta estate non resta solo a guardare, è più presente che mai su Instagram e tira fuori prima quanto siano cafoni gli influencer che ostentano lusso su yacht e nelle ville e poi sbotta contro Gaia Nanni.Dedi difende dalle parole dell’attrice Gaia Nanni “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. ...