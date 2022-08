Chiara Ferragni e Fedez, "un ragazzo è morto...": il video che finisce nella bufera | Guarda (Di martedì 23 agosto 2022) Polemiche sui Ferragnez. I due hanno pubblicato un video che li riprende mentre si trovano su uno dei punti più alti dell'isola di Ibiza. Il tutto grazie a un drone, che ha girato il filmato dall'alto. Il post, però, non ha fatto piacere a tutti i follower di Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? Solo 24 ore prima del loro video c'è stata la tragedia di Andrea Mazzetto, 30 anni, morto dopo essere caduto in un dirupo per cercare di recuperare il cellulare della fidanzata. Tra i commenti, c'è chi si è affrettato a ricordare alla coppia la poca delicatezza dimostrata: "Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto. Mi spiace, vi seguo entrambi ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Polemiche sui Ferragnez. I due hanno pubblicato unche li riprende mentre si trovano su uno dei punti più alti dell'isola di Ibiza. Il tutto grazie a un drone, che ha girato il filmato dall'alto. Il post, però, non ha fatto piacere a tutti i follower di. Il motivo? Solo 24 ore prima del loroc'è stata la tragedia di Andrea Mazzetto, 30 anni,dopo essere caduto in un dirupo per cercare di recuperare il cellulare della fidanzata. Tra i commenti, c'è chi si è affrettato a ricordare alla coppia la poca delicatezza dimostrata: "Unper raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, èper una foto ad effetto. Mi spiace, vi seguo entrambi ma ...

Agenzia_Ansa : I Ferragnez postano un video estremo da Ibiza. Alcuni commenti indignati ricordano il giovane morto per recuperare… - AD_italia : Da Los Angeles a Milano, passando per New York: abbiamo fatto un home tour su Instagram, direttamente dai profili d… - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez foto sull’orlo di un precipizio: le critiche dei follower - #Chiara #Ferragni #Fedez #sull… - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni chi guadagna di più? I loro commenti - #Fedez #Chiara #Ferragni #guadagna… - drvnkmood : voglio sapere perché dua lipa e chiara ferragni non si parlano più, quest’ultima non le ha fatto neanche gli auguri… -