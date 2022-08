Chelsea, Tuchel: «Casadei? Ci sono delle priorità prima di portarlo tra i grandi» (Di martedì 23 agosto 2022) Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato di Cesare Casadei, ultimo arrivato in casa londinese: le dichiarazioni Thomas Tuchel ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea dell’arrivo di Cesare Casadei a Londra. LE PAROLE – «Innanzitutto bisogna dargli tempo e non mettergli troppa pressione addosso, evitando di caricarlo di aspettative. Tutto ciò non gli farebbe bene. È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa e di fisico per la sua età. Adesso la priorità è che impari la lingua, conosca l’ambiente Chelsea e capisca la cultura per vivere e giocare in questo club. Solo a quel punto proveremo a portarlo in prima squadra, il suo obiettivo è mettersi alla prova per superare se stesso». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Thomas, tecnico del, ha parlato di Cesare, ultimo arrivato in casa londinese: le dichiarazioni Thomasha parlato ai canali ufficiali deldell’arrivo di Cesarea Londra. LE PAROLE – «Innanzitutto bisogna dargli tempo e non mettergli troppa pressione addosso, evitando di caricarlo di aspettative. Tutto ciò non gli farebbe bene. È un centrocampista box-to-box, molto forte di testa e di fisico per la sua età. Adesso laè che impari la lingua, conosca l’ambientee capisca la cultura per vivere e giocare in questo club. Solo a quel punto proveremo ainsquadra, il suo obiettivo è mettersi alla prova per superare se stesso». L'articolo ...

