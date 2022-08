Chelsea, offerti 15 milioni più bonus al Barcellona per Aubameyang (Di martedì 23 agosto 2022) Il Chelsea non molla per Aubameyang: offerti 15 milioni più bonus al Barcellona per l’attaccante del Gabon Il Chelsea non molla la presa per Aubameyang. Secondo quanto riportato da Cope, i Blues hanno pronta un’offerta di 15 milioni più bonus da presentare al Barcellona. Xavi preferirebbe continuare ad avere a disposizione il giocatore, ma una sua partenza permetterebbe di iscrivere in lista Jules Koundé, al momento acquisto bloccato dalla Liga. La necessità di fare cassa potrebbe costringere i catalani ad accettare meno dei 25 milioni richiesti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Ilnon molla per15piùalper l’attaccante del Gabon Ilnon molla la presa per. Secondo quanto riportato da Cope, i Blues hanno pronta un’offerta di 15piùda presentare al. Xavi preferirebbe continuare ad avere a disposizione il giocatore, ma una sua partenza permetterebbe di iscrivere in lista Jules Koundé, al momento acquisto bloccato dalla Liga. La necessità di fare cassa potrebbe costringere i catalani ad accettare meno dei 25richiesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

