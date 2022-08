Che fine ha fatto Natalia Estrada? Oggi è un’altra donna: stenterete a riconoscerla (Di martedì 23 agosto 2022) Vi ricordate di Natalia Estrada? Modella e conduttrice, simbolo degli anni 90, Oggi è sparita: ma cosa fa nella vita? Rimarrete senza parole Gli anni 90 sono stati per eccellenza quelli migliori in assoluto prima del 2000: lo stile era pazzesco, la televisione decisamente più pura rispetto a quella dei giorni nostri, in qualche modo i programmi mandati in onda educavano, insegnavano e non perdevano il focus del divertimento. Tanti volti sono stati resi celebri proprio grazie al periodo, basta pensare a Valeria Marini, Pamela Prati, Antonella Elia, ma anche Monica Bellucci ed Elena Sofia Ricci. Fonte InstagramInsomma, anni belli, anni d’oro, anni prosperi in cui potevamo addormentarci la sera sereni e tranquilli. I programmi che solitamente guardavamo di più erano condotti da grandi maestri, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno e anche Teo ... Leggi su curiosauro (Di martedì 23 agosto 2022) Vi ricordate di? Modella e conduttrice, simbolo degli anni 90,è sparita: ma cosa fa nella vita? Rimarrete senza parole Gli anni 90 sono stati per eccellenza quelli migliori in assoluto prima del 2000: lo stile era pazzesco, la televisione decisamente più pura rispetto a quella dei giorni nostri, in qualche modo i programmi mandati in onda educavano, insegnavano e non perdevano il focus del divertimento. Tanti volti sono stati resi celebri proprio grazie al periodo, basta pensare a Valeria Marini, Pamela Prati, Antonella Elia, ma anche Monica Bellucci ed Elena Sofia Ricci. Fonte InstagramInsomma, anni belli, anni d’oro, anni prosperi in cui potevamo addormentarci la sera sereni e tranquilli. I programmi che solitamente guardavamo di più erano condotti da grandi maestri, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno e anche Teo ...

