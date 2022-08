Charlize Theron e Uma Thurman, com'è divertente lavorare a Roma (Di martedì 23 agosto 2022) Le due dive sono nella Capitale per girare la serie Netflix The Old Guard 2. E a quanto pare sul set è nata una bellissima intesa. Basta guardare le divertenti foto postate su Instagram dall'attrice sudafricana… Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) Le due dive sono nella Capitale per girare la serie Netflix The Old Guard 2. E a quanto pare sul set è nata una bellissima intesa. Basta guardare le divertenti foto postate su Instagram dall'attrice sudafricana…

IR0NLANG : @crocinoo che cazzo crocino ma almeno mettila l’allerta spoiler. peggio di quando hai pubblicato la foto di charlize theron - Lucyaglam : @frankigarage59 Ho detto Belen, come poteva essere Charlize Theron, Paperina o Minnie ?? - koisespi : Ariela in Etiopia sembrava E.T., rientrata negli States se la gioca con Charlize Theron... #90giorniperinnamorarsi - giampdisan : Quando sto facendo una qualche fila sono talmente incarognito che non farei passare avanti nemmeno Charlize Theron,… - LightsColours : Ho appena visto una foto di Charlize Theron in una pizzeria a Roma di Sorbillo. Una combo perfetta! ?? -