Champions League, risultati Playoff: Benfica ai gironi, passa anche il Victoria Plzen (Di martedì 23 agosto 2022) Si sono disputate le gare di ritorno dei Playoff che consentiranno l'accesso alla fase a gironi della Champions League La fase a gironi della Champions League si avvicina, l'ultimo step sono i Playoff che consentiranno alle sei vincitrici di accedere al tabellone principale. Ecco i risultati, con in grassetto le qualificate. risultati Playoff Bodo/Glimt (Nor)-Dinamo Zagabria (Cro) 1-0Copenhagen (Dan)-Trabzonspor (Tur) 2-1Rangers (Sco)-PSV Eindhoven (Ola) 2-2Qarabag (Aze)-Victoria Plzen (Cec) 0-0/1-2Maccabi Haifa (Isr)-Stella Rossa (Ser) 3-2/1-2Dinamo Kiev (Ucr)-Benfica (Por) 0-2/0-3 L'articolo proviene da Calcio News 24.

