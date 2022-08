“C’era il miglior governo possibile”. Cara Bonino, quanto ci mancavano le sviolinate su Draghi (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Emma Bonino, nel tempo libero di questa estate, decide di elogiare un po’ il governo Draghi, come riporta l’Agenzia Nova. E noi siamo pronti a recepire cotanta grazia, in questa difficile stagione elettorale. Bonino, quanto ci mancavano le sparate sul “governo dei migliori” Diciamocelo, ne sentivamo un po’ la mancanza, degli elogi al “governo dei migliori”, senza alcuna giustificazione concreta (a parte la solita propaganda mainstream, s’intenda). E dalle dimissioni di Sua Santità Mario Draghi ne abbiamo sentito parlare poco. Troppo poco. Fa ancora caldo, e l’estate è anzitutto divertimento, oltre che relax. E allora ecco che viene in nostro soccorso la “grande italiana” Emma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Emma, nel tempo libero di questa estate, decide di elogiare un po’ il, come riporta l’Agenzia Nova. E noi siamo pronti a recepire cotanta grazia, in questa difficile stagione elettorale.cile sparate sul “deii” Diciamocelo, ne sentivamo un po’ la mancanza, degli elogi al “deii”, senza alcuna giustificazione concreta (a parte la solita propaganda mainstream, s’intenda). E dalle dimissioni di Sua Santità Marione abbiamo sentito parlare poco. Troppo poco. Fa ancora caldo, e l’estate è anzitutto divertimento, oltre che relax. E allora ecco che viene in nostro soccorso la “grande italiana” Emma ...

