Centrodestra, i tormenti di Berlusconi sulla leadership di Meloni (Di martedì 23 agosto 2022) Ma il capo di Forza Italia conosce le regole della politica e il valore determinante dei rapporti di forza. In questa fase si limita a giocare sul filo del fuorigioco Leggi su corriere (Di martedì 23 agosto 2022) Ma il capo di Forza Italia conosce le regole della politica e il valore determinante dei rapporti di forza. In questa fase si limita a giocare sul filo del fuorigioco

Profilo3Marco : RT @dariodivico: Verderami - I tormenti di Berlusconi sulla leadership di Meloni - Corriere : RT @dariodivico: Verderami - I tormenti di Berlusconi sulla leadership di Meloni - dariodivico : Verderami - I tormenti di Berlusconi sulla leadership di Meloni - reginafiordelis : Vediamo ,il riciclo in che bidoni? - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Liste, tempo quasi scaduto. In Forza Italia lite su Casellati: in bilico anche i fedelissimi -