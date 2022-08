Cavoli amari per Spalletti: sarà costretto ad ammettere che un Napoli così ha il dovere di puntare in alto (Di martedì 23 agosto 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 2° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Non entra più neanche uno spillo a San Siro per la festa dell’esordio casalingo Suninter. E’ festa invero dal sapore un po’ onanistico perché lo Spezia manco scende in campo. Invisibile. Dovremo abituarci a partite così. Perché i valori delle squadre in competizione mai come quest’anno appaiono divisi in due categorie ben riconoscibili. Inutile lanciare il dibattito sull’inutilità delle venti squadre e l’opportunità di ridurre i calendari con partite più interessanti. In Lega hanno altro da fare. Non disturbate mentre loro contano i soldi dei diritti tv. Difficile commentare una partita così. E sorprende che Inzaghi trovi tante parole di elogio. Ognuno fa il suo mestiere, d’altronde. Il popolo nerazzurro saluta felice il ritorno della LuLa come auspicio di una stagione di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 2° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Non entra più neanche uno spillo a San Siro per la festa dell’esordio casalingo Suninter. E’ festa invero dal sapore un po’ onanistico perché lo Spezia manco scende in campo. Invisibile. Dovremo abituarci a partite. Perché i valori delle squadre in competizione mai come quest’anno appaiono divisi in due categorie ben riconoscibili. Inutile lanciare il dibattito sull’inutilità delle venti squadre e l’opportunità di ridurre i calendari con partite più interessanti. In Lega hanno altro da fare. Non disturbate mentre loro contano i soldi dei diritti tv. Difficile commentare una partita. E sorprende che Inzaghi trovi tante parole di elogio. Ognuno fa il suo mestiere, d’altronde. Il popolo nerazzurro saluta felice il ritorno della LuLa come auspicio di una stagione di ...

