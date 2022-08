Castiglione da Alfano a Calenda. Riparte il bestiario elettorale (Di martedì 23 agosto 2022) Eccole qui le candidature di tutti quelli che negli ultimi giorni hanno sciorinato giudizi sulle candidature degli altri. Tenetevi forte, arriva il quotidiano bestiario elettorale. Figli di Alfano Una carriera politica trentennale tra Catania, Palermo, Roma e Bruxelles. Presidente della Provincia, deputato regionale, assessore e vicepresidente della Regione siciliana, europarlamentare, deputato alla Camera e sottosegretario all’agricoltura in tre governi: il “polo della serietà” di Renzi e Calenda candida come capolista alla Camera nel collegio di Catania Giuseppe Castiglione che si porta in dote un un processo per turbativa d’asta e corruzione elettorale per il Cara di Mineo. Berlusconiano di ferro prima e figlioccio di Angelino Alfano poi Castiglione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Eccole qui le candidature di tutti quelli che negli ultimi giorni hanno sciorinato giudizi sulle candidature degli altri. Tenetevi forte, arriva il quotidiano. Figli diUna carriera politica trentennale tra Catania, Palermo, Roma e Bruxelles. Presidente della Provincia, deputato regionale, assessore e vicepresidente della Regione siciliana, europarlamentare, deputato alla Camera e sottosegretario all’agricoltura in tre governi: il “polo della serietà” di Renzi ecandida come capolista alla Camera nel collegio di Catania Giuseppeche si porta in dote un un processo per turbativa d’asta e corruzioneper il Cara di Mineo. Berlusconiano di ferro prima e figlioccio di Angelinopoi...

SOCIALISTA1974 : @petergomezblog @fattoquotidiano Giuseppe Castiglione:un uomo buono per tutte le stagioni. Prima in Forza Italia, p… - b62895766 : @ultimora_pol In Sicilia il terzo polo candida alle regionali l’uomo di Alfano Giuseppe Castiglione. -