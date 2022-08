Casoria | malato di cancro derubato dei farmaci chemioterapici | “Restituitemeli”

(Di martedì 23 agosto 2022)deinecessari a curarsi dal. E’ quanto denunciato dal cliente di un centro commerciale diche ha diffuso la sua storia via social affidandone la diffusione al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’uomo ha lanciato un appello al ladro per ottenere la restituzione dello zaino contenente i preziosi medicinali.di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Virgilio

Immacolata si è fatta poi forza e si è rivolta di notte all'associazione La Battaglia di Andrea, che ha allertato il sindaco diRaffaele Bene, il presidente della commissione Politiche ...I carabinieri del nucleo operativo radiomobile disono intervenuti in via Don Luigi Sturzo, presso la locale guardia medica dove un paziente che si era presentato preso la struttura per il rilascio di un certificato medico, insoddisfatto di ... 'Mio figlio malato senza apparecchio salvavita non riesce a nutrirsi'. L'appello disperato di Immacolata Immacolata, madre di un ragazzo di 19 anni di Casoria, affetto da una paralisi cerebrale infantile, da epilessia farmacoresistente, da tetraparesi spastica ipotonia assiale e da cecità corticale, ha d ...Immacolata, madre di un ragazzo di 19 anni di Casoria, affetto da una paralisi cerebrale infantile, da epilessia farmacoresistente, da tetraparesi spastica ipotonia assiale e da cecità corticale, ha d ...