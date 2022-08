Caso Ronaldo, rispunta una clamorosa destinazione (Di martedì 23 agosto 2022) Nonostante la prestigiosa vittoria ottentuta contro il Liverpool, in casa United continua a tenere banco il Caso Cristiano Ronaldo: arriva un messaggio Finalmente United. Dopo gli orrori delle prime due… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 23 agosto 2022) Nonostante la prestigiosa vittoria ottentuta contro il Liverpool, in casa United continua a tenere banco ilCristiano: arriva un messaggio Finalmente United. Dopo gli orrori delle prime due… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ausi1983 : @Consuelo_Motta Se Vlahovic ha ambizione a una carriera da Bomber di top club europeo se resta Allegri deve fare co… - cervellerap : Nella prima vittoria del #ManchesterUnited di #TenHag erano fuori #Ronaldo e #Maguire. Non può essere solo un caso.… - Carnera1990 : @Cobretti_80 Lo United ha messo in panca il ranocchia inglese (suo compagno 6 mesi all'hull city) è Ronaldo, stanno… - GianfrancoRoto5 : Tra i grandi assenti c'è anche Cristiano #Ronaldo. In questo caso, ovviamente, il problema non è qualitativo, ma di… - onlyManse : @Matfrancolini 2/2 di progetto tecnico che la Juve ha dal post ronaldo. Il Napoli ha capito che non ha sostenibilit… -