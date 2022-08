Casini: «Io scivolato a sinistra? Il baricentro della coalizione non sarà certo Fratoianni» (Di martedì 23 agosto 2022) L’esponente centrista candidato con il Pd a Bologna: «I miei concittadini sanno che ci sono sempre stato, nei momenti belli e in quelli brutti della nostra comunità» Leggi su corriere (Di martedì 23 agosto 2022) L’esponente centrista candidato con il Pd a Bologna: «I miei concittadini sanno che ci sono sempre stato, nei momenti belli e in quelli bruttinostra comunità»

marioricciard18 : RT @Arturo_Parisi: Casini: «Io scivolato a sinistra? ll baricentro della coalizione non sarà certo Fratoianni»- - colellapao : @Arturo_Parisi casini scivolato sugli specchi mentre tentava affannosamente di arrampicarsi - nicolettagiust1 : RT @Arturo_Parisi: Casini: «Io scivolato a sinistra? ll baricentro della coalizione non sarà certo Fratoianni»- - bertolire : RT @Arturo_Parisi: Casini: «Io scivolato a sinistra? ll baricentro della coalizione non sarà certo Fratoianni»- - LucaDeNapoli : @Arturo_Parisi Casini è solo scivolato nel ridicolo -