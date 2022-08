Carrefour potrà mantenere le etichette Nutri-Score su alcuni suoi alimenti (Di martedì 23 agosto 2022) Sono quelle che indicano alimenti più sani e meno sani su una scala da A a E, da sempre molto osteggiate in Italia Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) Sono quelle che indicanopiù sani e meno sani su una scala da A a E, da sempre molto osteggiate in Italia

ilpost : Carrefour potrà mantenere le etichette Nutri-Score su alcuni suoi alimenti - Dr_C_Julia : RT @FattoAlimentare: ??#Antitrust: #Carrefour potrà usare il #NutriScore anche in Italia ma con vincoli e limitazioni Leggi qui ?? https://t.… - HercbergS : RT @FattoAlimentare: ??#Antitrust: #Carrefour potrà usare il #NutriScore anche in Italia ma con vincoli e limitazioni Leggi qui ?? https://t.… - giankadaliston : RT @FattoAlimentare: ??#Antitrust: #Carrefour potrà usare il #NutriScore anche in Italia ma con vincoli e limitazioni Leggi qui ?? https://t.… - IAmAntitrust : RT @FattoAlimentare: ??#Antitrust: #Carrefour potrà usare il #NutriScore anche in Italia ma con vincoli e limitazioni Leggi qui ?? https://t.… -