Carragher critica Ronaldo: “Penso che nessun club in Europa lo voglia”. E CR7 si vendica in diretta televisiva – VIDEO (Di martedì 23 agosto 2022) Il Manchester United è tornato alla vittoria contro il Liverpool ottenendo il primo successo stagionale in Premier League. I Red Devils hanno trionfato pur privi di Harry Maguire e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, ha giocato solamente nei minuti finali, senza incidere sul match. Il Cinque volte pallone d’oro però si era preso la scena già durante il riscaldamento, quando si è vendicato nei confronti di Jamie Carragher. L’ex difensore del Liverpool nei giorni scorsi aveva criticato pubblicamente CR7: “La sua carriera si è allungata perché è un grande professionista, ma ora ha 37 anni, ne avrà 38 in questa stagione, e non è più lo stesso giocatore. È ancora un grande goleador, ma non è lo stesso calciatore di prima. Posso sbagliarmi, ma Penso che nessun altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Il Manchester United è tornato alla vittoria contro il Liverpool ottenendo il primo successo stagionale in Premier League. I Red Devils hanno trionfato pur privi di Harry Maguire e Cristiano. Il portoghese, infatti, ha giocato solamente nei minuti finali, senza incidere sul match. Il Cinque volte pallone d’oro però si era preso la scena già durante il riscaldamento, quando si èto nei confronti di Jamie. L’ex difensore del Liverpool nei giorni scorsi avevato pubblicamente CR7: “La sua carriera si è allungata perché è un grande professionista, ma ora ha 37 anni, ne avrà 38 in questa stagione, e non è più lo stesso giocatore. È ancora un grande goleador, ma non è lo stesso calciatore di prima. Posso sbagliarmi, machealtro ...

fattoquotidiano : Carragher critica Ronaldo: “Penso che nessun club in Europa lo voglia”. E CR7 si vendica in diretta televisiva – V… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Cr7 ha cancellato, in diretta tv, chi lo ha brutalmente criticato #MANLIV - infoitsport : Carragher lo critica e Ronaldo si vendica con un gesto in diretta Tv - fanpage : #Cr7 ha cancellato, in diretta tv, chi lo ha brutalmente criticato #MANLIV -