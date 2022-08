Caro Letta, leggi qui cosa sono le “devianze minorili” (Di martedì 23 agosto 2022) La polemica del giorno la conoscete. Giorgia Meloni in un suo video ieri ha proposto la sua idea per le giovani generazioni: copiare l’Islanda e combattere le devianze minorili, intese come droga, bullismo, cyber bullismo e baby gang. Enrico Letta e mezzo Pd hanno risposto inneggiande alle “devianze”, scambiandole forse per “diversità”, e contestando un linguaggio di Fdi verso i “giovani sani e determinati” che sembra roba “da Ventennio”. Ecco. Come rivelato su ilGiornale, in realtà le devianze minorili sono un fenomeno su cui molti si interrogano. Non solo gli psicologi, ma anche il governo. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cioè il ministero dell’Interno, ha infatti pubblicato qualche mese fa un rapporto sulla “devianza minorile” realizzato dal Servizio ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) La polemica del giorno la conoscete. Giorgia Meloni in un suo video ieri ha proposto la sua idea per le giovani generazioni: copiare l’Islanda e combattere le, intese come droga, bullismo, cyber bullismo e baby gang. Enricoe mezzo Pd hanno risposto inneggiande alle “”, scambiandole forse per “diversità”, e contestando un linguaggio di Fdi verso i “giovani sani e determinati” che sembra roba “da Ventennio”. Ecco. Come rivelato su ilGiornale, in realtà leun fenomeno su cui molti si interrogano. Non solo gli psicologi, ma anche il governo. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cioè il ministero dell’Interno, ha infatti pubblicato qualche mese fa un rapporto sulla “devianza minorile” realizzato dal Servizio ...

arrigoni_paolo : Le proposte di #Letta per combattere il caro-energia sono un’autentica presa in giro: già sarà difficile un Price C… - La7tv : #inonda Caro bollette: la ricetta di Enrico Letta - borghi_claudio : @PitmanCosta #Credo che anche in Toscana si sia raggiunto un livello di sopportazione che il caro Letta non si immagina. - luca___romeo : RT @FloraFrate: Mentre Letta e Meloni si perdono in un surreale dibattito sulle devianze, noi mettiamo in campo una proposta politica diver… - simonamancini24 : RT @FloraFrate: Mentre Letta e Meloni si perdono in un surreale dibattito sulle devianze, noi mettiamo in campo una proposta politica diver… -