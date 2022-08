Caro energia: giovedì si saprà se a Benevento le scuole chiuderanno di sabato (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi valuterà se chiudere o meno la scuola di sabato per fronteggiare il Caro energia, nella riunione in programma giovedì prossimo tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia sannita, Nino Lombardi, e la dirigente dell’Ufficio provinciale scolastico, Mirella Scala. Al vertice che si terrà a palazzo Mosti, sede del comune capoluogo, ci saranno anche tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori di Benevento e provincia. Al centro dell’incontro, organizzato in vista del nuovo anno scolastico, fa sapere una nota del Comune, “ci saranno le problematiche legate alla difficile situazione energetica, che richiederà misure drastiche”, come appunto “l’eventualità del sabato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi valuterà se chiudere o meno la scuola diper fronteggiare il, nella riunione in programmaprossimo tra il sindaco di, Clemente Mastella, il presidente della Provincia sannita, Nino Lombardi, e la dirigente dell’Ufficio provinciale scolastico, Mirella Scala. Al vertice che si terrà a palazzo Mosti, sede del comune capoluogo, ci saranno anche tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori die provincia. Al centro dell’incontro, organizzato in vista del nuovo anno scolastico, fa sapere una nota del Comune, “ci saranno le problematiche legate alla difficile situazione energetica, che richiederà misure drastiche”, come appunto “l’eventualità del...

