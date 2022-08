Caro bollette, così risparmierete molti soldi | La soluzione per diminuire il costo delle utenze è semplicissima (Di martedì 23 agosto 2022) Le bollette di luce e gas potrebbero salire fino al +100% nei mesi autunnali. Quindi è necessario che i cittadini corrano ai ripari. Ecco come. Caro bollette (web source)Non pensiate che l’emergenza che riguarda il Caro bollette sia finita qui. La crisi energetica, infatti, è tuttora in corso e occorre porre rimedio. Siamo, peraltro, in campagna elettorale, per cui i partiti si affrettano a fare promesse e proposte. Ma, alla fine, in autunno a rischiare di dover pagare parecchio saranno gli italiani. Noi oggi vi daremo qualche dritta per provare ad abbassare le vostre uscite. Allarme rincari sulle bollette A vario titolo, i partiti propongono tetto al prezzo dell’elettricità; un nuovo contratto luce sociale; raddoppio del credito d’imposta per gli extra costi ... Leggi su topicnews (Di martedì 23 agosto 2022) Ledi luce e gas potrebbero salire fino al +100% nei mesi autunnali. Quindi è necessario che i cittadini corrano ai ripari. Ecco come.(web source)Non pensiate che l’emergenza che riguarda ilsia finita qui. La crisi energetica, infatti, è tuttora in corso e occorre porre rimedio. Siamo, peraltro, in campagna elettorale, per cui i partiti si affrettano a fare promesse e proposte. Ma, alla fine, in autunno a rischiare di dover pagare parecchio saranno gli italiani. Noi oggi vi daremo qualche dritta per provare ad abbassare le vostre uscite. Allarme rincari sulleA vario titolo, i partiti propongono tetto al prezzo dell’elettricità; un nuovo contratto luce sociale; raddoppio del credito d’imposta per gli extra costi ...

amendolaenzo : Caro energia e costo delle bollette, ambiente e dignità del lavoro. In questa campagna teniamo i piedi per terra.… - nzingaretti : Difendiamo le persone, le famiglie e le imprese dal caro #bollette. Bene @EnricoLetta: dal @pdnetwork cinque azioni… - GiuseppeConteIT : La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e c… - chiccodigrano : RT @DSantanche: Vediamo vediamo quale NUOVO tema avrà affrontato oggi @repubblica in vista delle prossime elezioni... Economia? Sicurezza?… - Pappagone5 : RT @DSantanche: Vediamo vediamo quale NUOVO tema avrà affrontato oggi @repubblica in vista delle prossime elezioni... Economia? Sicurezza?… -