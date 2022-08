Carmela Auriemma candidata alla Camera per il collegio uninominale di Acerra per il M5S

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Nel giorno della presentazione delle liste che concorreranno alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, è arrivata l’ufficialità della candidatura didei Deputati per ildicon il MoVimento 5 Stelle. Avvocata amministrativista e civilista è da sempre impegnata nella lotta per la salvaguardia ambientale, creando da giovanissima il “Comitato Giovani Differenziati” e affiancando numerose associazione e cittadini in tutta Italia. Emblematica la vittoria dinanziCorte di Giustizia Europea quando, con i comitati “Donne del 29 agosto” e “Mamme di Venafro”, è riuscita a far bocciare l’art.35 dello SloccaItalia voluto da Renzi che ...