Carlo Nordio | Nel cassetto c' è il mio piano per una giustizia garantista | Meloni lo conosce e condivide

(Di martedì 23 agosto 2022) Candidato con Fratelli d'Italia, possibile prossimo Guardasigilli: "Cartabia ha fatto bene, andremo oltre la sua riforma. Sorteggio per il Csm. Inappellabilità delle assoluzioni. Per separazione delle carriere e revisione completa dei poteri del pm serve una riforma costituzionale, ma se va come dicono i sondaggi, il tempo c'è"

Linkiesta : Perché sarebbe sbagliato avere Carlo #Nordio ministro della Giustizia Avere in quel ruolo un ex magistrato, con tu… - BonaMassimo : RT @ErmesAntonucci: Ufficiale la candidatura di Carlo Nordio con Meloni. Forse ora Fratelli d'Italia scoprirà un po' di garantismo. Le prop… - GabrieleEliaCsm : RT @ErmesAntonucci: Ufficiale la candidatura di Carlo Nordio con Meloni. Forse ora Fratelli d'Italia scoprirà un po' di garantismo. Le prop… - stedepi : RT @ErmesAntonucci: Ufficiale la candidatura di Carlo Nordio con Meloni. Forse ora Fratelli d'Italia scoprirà un po' di garantismo. Le prop… - ErmesAntonucci : Ufficiale la candidatura di Carlo Nordio con Meloni. Forse ora Fratelli d'Italia scoprirà un po' di garantismo. Le… -

Il volto nuovo di Fratelli d'Italia in Veneto ci sembra quello dell'ex magistrato, che potrebbe essere chiamato anche ad incarichi in un futuro governo di Giorgia Meloni. Per il resto ...... presente anche l'ex Presidente del Senato Marcello Pera (capolista per il Senato in Campania), l'ex sottosegretaria alla Salute Eugenia Roccella , il magistrato, il democristiano ...L’ex procuratore di Venezia è in pole per la carica di Guardasigilli. L’ex magistrato garantisce sul posizionamento atlantico di Meloni e avverte: «Sui diritti resto un liberale» ...Più sottile è la reazione di Fratelli d’Italia, infatti Meloni è riuscita a conquistare come propri candidati nomi di prestigio come Marcello Pera, Giulio Tremonti e Carlo Nordio, una scelta che ...